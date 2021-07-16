Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay Bakırköy'de bir AVM'de yaşandı. Baba Turan Sıvacı oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü. Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı.

YERE DÜŞÜRÜP, TEKMELEDİ

Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı. Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi.

Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

CUMHURİYET SAVCISI FARKETTİ

AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi Esenyurt’ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yere düşen adamın, kafasını tekmeleyen şahıslar kameralara anbean yansıdı.

Kadın öğretmene kadın komşularından dayak Antalya Alanya'da kadın öğretmen, komşuları tarafından taşla sopayla darbedildi. Kadınların kavgası karakolda bitti.