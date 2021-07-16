İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda bugün saat 11.44 sıralarında merkez üssü Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
16.07.2021 - 11:53 | Son Güncelleme: 16.07.2021 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,
796775 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/796775.aspx
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