Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ni saran ve Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılmasına neden olan müsilajla mücadelede son durum uzaydan görüntülendi.

Türkiye'nin ilk uydu yer istasyonu olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) UHUZAM tarafından, farklı dönemlerde müsilajın yoğunluğunu tespit etmek için çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar kapsamda, Marmara Denizi'nde müsilaj dağılımı birçok uydu aracılığıyla görüntülendi. Uzaydan görüntülerle su yüzeyindeki müsilajın son durumu tespit edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Marttan itibaren alınan uydu görüntüleri, 13 Temmuz günündekilerle de karşılaştırıldı. Görüntülerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında başlattığı müsilaj temizleme seferberliğinin deniz yüzeyinde başarılı sonuç verdiği belirlendi.

YOK DENECEK KADAR AZALDI

Uydu görüntüleri aracılığıyla müsilajın en çok görüldüğü noktalar olan İzmit Körfezi ile çevresi, İstanbul Anadolu Yakası'nın kıyıları ve Adalar civarı ile Marmara Denizi'nin Kapıdağ Yarımadası'ndan İzmit Körfezi'ne kadar olan doğu kesiminde deniz salyasının yok denecek kadar azaldığı ve denizin eski haline döndüğü tespit edildi.

"MÜSİLAJI SU YÜZEYİNDE GÖRMÜYORUZ"

İTÜ UHUZAM Müdür Yardımcısı ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, "Marmara Bölgesi'ndeki uydu görüntülerinde müsilajı bugün itibariyle su yüzeyinde görmüyoruz ancak müsilajın su yüzeyinde görülmemesi bu problemin ortadan kalktığını göstermez. Marmara Denizi’nde su kolonunda ne olduğu araştırılmalı" dedi.

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi ile ilgili olarak, "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor." dedi.