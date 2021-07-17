Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayrete düşüren olay Antalya'da meydana geldi. Bayram alışverişine çıkan çift kendilerini kavganın ortasında buldu. Nabzın yükselmesi ile birlikte eşinin sokak ortasında darp edildiğini gören kadın sinirden deliye döndü. Kocasına saldıran genci yakalayan öfkeli eş, söz konusu şahsı tekme tokat dövdü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde saat 16.00 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bayram alışverişi yapan iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada iki şahıs başlarına aldıkları darbe sonrasında yaralandı.

Öte yandan, yaşanan olayda eşinin darp edildiğini gören bir kadın, bir gence tekme tokat saldırdı. Kadını vatandaşlar zor sakinleştirdi.

TARAFLAR POLİS GELMEDEN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflardan birisi polis ekipleri gelmeden olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Diğer taraftan, yaralanan bir kişi için ise 112 ekiplerinden yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şahısların şikayeti üzerine olay hakkında inceleme başlattı.

Yaşanan tüm anlat bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çalışma arkadaşları tarafından darp edildi Bir marketin mağaza sorumlusu olan 19 yaşındaki genç, düzelttiği reyonu beğenmediği gerekçesiyle çalışan ve arkadaşları tarafından tekme tokat darp edildi. Saldırı anı kameralara yansırken, yakalanan saldırganlar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.