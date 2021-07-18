Muğla'nın Menteşe ilçesindeki kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde meydana gelen olayda, kurbanlık dana üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vinç yardımı ile su kuyusundaki ineği kurtardı ve sahibine teslim etti.
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler, kurbanlık alımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
İnternet ilanıyla kurbanlık satışı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çok sayıda vatandaş, dini ibadetlerini yerine getirmek amacıyla kurban pazarlarına gidiyor. İzmir'de pek çok üretici ise kurbanlık hayvanlarını internet ilanları üzerinden satışa sunuyor.
Kurbanlık dana su kuyusuna düştü
Muğla'da su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde meydana gelen olayda, kurbanlık dana üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vinç yardımı ile su kuyusundaki ineği kurtardı ve sahibine teslim etti.
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