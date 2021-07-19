Mersin'in Tarsus ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı. Esenler Mahallesi'nde yapılan düğünde av tğiyle havaya ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havaya ateş açtığı öne sürülen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Defineciler, çukuru patlatmak isterken kendilerini havaya uçurdu İstanbul'da iki kişinin define avı, kötü bitti. Defineciler, hazineye daha hızlı ulaşmak isterken kendilerini havaya uçurdu.