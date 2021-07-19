Son dakika yangın haberi Elazığ'ın Sivrice ilçesinden geldi. Sürek köyü mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.
Yine bölgeye takviye olarak Elazığ ve Sivrice ilçesinden itfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye ulaşan çok sayıda ekip, yangını söndürmek için yoğun çalışma yapmaya başladı.
Ekiplerin yangın kontrol altına alınana kadar müdahalesini sürdüreceği bildirildi.
Osmaniye'deki orman yangının sebebi belli oldu: Gözaltılar var Osmaniye'de orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Yangını teröristler mi çıkardı?" sorusunu cevapladı.
Marmaris'te orman yangını: 1 şehidimiz var Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangı çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir Orman Genel Müdürlüğü personelinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Elazığ'da orman yangını çıktı, çok sayıda ekip müdahale ediyor
Elazığ'in Sivrice ilçesinde büyük bir orman yangını başladı, bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği ve müdahalelerin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Son dakika yangın haberi Elazığ'ın Sivrice ilçesinden geldi. Sürek köyü mevkiinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın, kuru otlar ve sıcak havanın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi.
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