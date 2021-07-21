Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRFAN ÖZFATURA

Kurban malum telaşlı bayram, İstanbullular namazlarını kılıp dağıldılar ama misafirler uzun süre avluda kaldılar. Buluşup konuştular, bol bol fotoğraf çektirip ülkelerie yolladılar.

Arapların bayram sabahları çocukları süsleyip camiye getirme gibi bir âdetleri var, Afrikalılar da cicili bicili giyinmişler, küçük hanımların kafalarında kurdeleler tokalar. Dünyanın dört bir yanında kullanılan mahallî kıyafetler, rengârenk takkeler, fesler, sırmalı fistanlar.

Sağ olsun bir yandan Fatih, diğer taraftan Büyükşehir Belediyesi çorba sundu onlara. Kahvaltıyı çay simitle yapanlar da vardı, üç günde Türkleşmiş ince belli bardak istiyorlar.

Haccın serbest olduğu yıllarda bu manzaraları Mekke’de yaşardık, bu sene Müslümanlar Haremeyn aşkıyla buruklar, dualarında yine Kâbe-i muazzamaya kavuşmak var. İnsanın diyesi geliyor “Süleymaniye’de bayram sabahı ile bir zirveye imza atan Yahya Kemal şu malzemeyi bir yoğuracak olsaymış var ya...”

Ayasofya Camii'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Ayasofya Camii'ne 87 yıl sonra ilk mahya asıldı 24 Temmuz 2020 yılında kılınan Cuma namazı ile birlikte 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlandı. Ayasofya Camii’ne Kadir Gecesi öncesi asılan mahyada "La ilahe illallah" yazısı drone ile havadan görüntülendi