Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yollara düşen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluşturdu. İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkanların sabahın erken saatlerinden itibaren başlattığı trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, özellikle TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluştururken, TEM Otoyolu Derince, Körfez ve İzmit geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergâhında bayram trafiği: Günlük 100 binin üzerinde araç geçiyor Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, uygulama noktasındaki bayram denetimine katılan Vali Yunus Sezer, Karadeniz, Doğu ve Akdeniz bölgelerine giden araçların birçoğunun kilit kavşağı kullandığını ifade ederek, bayram dolayısıyla günlük 100 binin üzerinde aracın geçtiğini belirtti.