Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde bir akarsu, fabrika atıklarının yanı sıra kurbanlık atıklarıyla da kirletildi. Kamyonla bölgeye gelen bir kişi, kurbanlık hayvanlardan kalan atıkları elindeki kürek yardımıyla akarsuya bıraktı. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şahıs, vatandaşın uyarılarına rağmen atıkları akarsuya bırakmaya devam etti. Görüntüler ise mide bulandırdı.
Kasımpaşa'dan denize atlayan kurbanlık dana Balat sahiline kadar yüzdü Beyoğlu Kasımpaşa'dan sahibinden kaçarak Haliç'e atlayan kurbanlık dana, Balat sahiline kadar yüzdü. Dana, itfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Kurban etini 12 saat sonra pişirin Kurban Bayramı’nda en çok rastlanan şikâyetler mide ağrısı ve sindirim problemleridir. Bu durumun en önemli sebebinin kurban etinin usulüne uygun olarak tüketilmemesi olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Hecer, kurban etinin kesimden en az 12 saat sonra pişirilmesi uyarısında bulunuyor.
Mide bulandıran görüntü! Kurbanlık atıklarını akarsuya attı
Kahramanmaraş'ta bir şahıs, kesilen kurbanlıklardan arta kalanları akarsuya bıraktı.
Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde bir akarsu, fabrika atıklarının yanı sıra kurbanlık atıklarıyla da kirletildi. Kamyonla bölgeye gelen bir kişi, kurbanlık hayvanlardan kalan atıkları elindeki kürek yardımıyla akarsuya bıraktı. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şahıs, vatandaşın uyarılarına rağmen atıkları akarsuya bırakmaya devam etti. Görüntüler ise mide bulandırdı.
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