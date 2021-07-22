Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Karadeniz'de etkili olan sağanak yağışlar Artvin'de sele neden oldu. İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar ve caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı.

ARHAVİ DEVLET HASTANESİ'NDE SU BASKINI

Vatandaşlar göle dönen sokak ve caddeleri evlerinin camlarından ve balkonlarından izlerken, AKUT ve AFAD ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koştu. Mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarılırken, Arhavi Devlet Hastanesi de sel suları nedeniyle su baskınına maruz kaldı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

İlçe merkezinde yer yer 2 metreye ulaşan su birikintisi dolayısıyla ulaşım sağlanamazken, sel sularına bir kişinin kapılarak kaybolduğu belirtildi.

İlçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir hafta önce yaşanan sel nedeniyle bulunduğu Rize'den Arhavi ilçesine gelerek sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, selde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı.

Doğu Karadeniz yine sele teslim: Dereler taştı, yollar kapandı Doğu Karadeniz'de devam eden sağanaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle Rize'de dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Artvin'de ise sele kapılan bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Bakan Soylu, "Can kaybımız yok, 1-2 yaralımız var" açıklamasında bulundu.