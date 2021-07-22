Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı'nda köpeğini gezdiren Hakan D'ye yol kenarında bekleyen bir araçtan ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar, Hakan D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
KÖPEĞİ CESEDİNİN BAŞINDAN AYRILMADI
Hakan D'nin gezdirdiği köpeğin olay yerinden ayrılmaması dikkat çekti, ölen sahibinin başında dakikalarca bekledi. Polis ekiplerinin su verdiği köpek, daha sonra barınağa bırakılmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.
Olay yeri incelemesinin ardından Hakan D'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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