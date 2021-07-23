Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne taksilerle aynı noktaya gidilmesine rağmen farklı ücret ödendiğine dair şikayetler yapıldı.

PEŞ PEŞE İKİ TAKSİ; BİRİ 282 TL DİĞERİ 304 TL

Havalimanındaki 400 taksinin bağlanmasının ardından yapılan araştırmada edinilen bilgiye göre; olay, yaklaşık bir yıldan fazladır devam eden şikayetlerle ortaya çıktı.

İddiaya göre; Bir aile, İstanbul Havalimanı’ndan 2 taksiye bindi, peş peşe Pendik’e gitti. Peş peşe giden 2 taksiden biri 282 lira yazarken diğeri 304 lira yazdı. Aile hemen şikayetçi oldu. Aynı yere peş peşe giden iki taksideki farkın farklı taksimetreden kaynaklandığı öne sürülüyor.

YÜZDE 10 DAHA FAZLA

Denetimlerde İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 400 taksinin İBB'nin taksilerde kullandığı yazılımlardan farklı bir yazılım kullandığı ve ücretin yüzde 8 ile 10 arasında daha fazla alındığı ortaya çıktı. Bu 400 taksinin ruhsatı askıya alındığı bildirildi.

Deniz taksileri çürümeye terk edildi İstanbul’da deniz ulaşımını rahatlamak amacıyla başlatılan deniz taksi projesinde bir dönem kullanılan deniz taksiler Haliç kıyısında atıl bir şekilde bekletiliyordu.

Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak İzmir Büükşehir Belediyesi tarafından, Çeşme ilçesinde taksi sayısının 25 adet artırılması için ihale düzenlenecek.