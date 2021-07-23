Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Hakkari Valiliği tarafından yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğinin de altı çizildi.



Açıklamada, “23 Temmuz 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsalında icra edilen operasyonda 184 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



Avrupa’ya giden 19 ton eroini Türkiye yakaladı Uyuşturucuyla mücadelesi karalanmaya çalışılırken raporlar, Türkiye’nin başarısını ortaya koyuyor. 2018’de Avrupa’ya Balkan rotası üzerinden giden eroin ve morfinin yüzde 62’si Türkiye tarafından yakalandı.



Hakkari'de toprağa gömülü eroin bulundu Hakkari Yüksekova'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı operasyonda toprağa gömülü kilolarca eroin ele geçirildi.