Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde temizlik yaptığı sırada kulaklığını bahçe tentesinin üzerine düşüren Çin uyruklu Zhang Yuxi (32), kulaklığını almak için balkondan sarkarak tentenin üzerine indi. Tentenin kopması ile bir anda yaklaşık 3 metre yükseklikten yere çakılan kadının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, acı içerisinde yerde yatan kadına ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Talihsiz kadın, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yaşanan olay üzerine inceleme başlattı.

"TENTEYE BASMASI İLE DÜŞMESİ BİR OLDU"

Yaşanan o anları anlatan Turan Avcı, "Bayan orada bir şeyler ile uğraşıyordu. Kulaklığını almak için aşağı sarktı. İnerken ayağını tenteye basması ile aşağı düşmesi bir oldu. Biz de yardıma koştuk. Yetişemedik. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı” sözlerine yer verdi.

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