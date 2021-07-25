Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin hain saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Bölgedeki kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney'in Ordulu olduğu öğrenildi.

Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, bugün memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde kılınacak namaz sonrası düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

SAMSUN'DAKİ EVİNE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın da Samsun'daki evine ateş düştü.

Şehit Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesinin Merzifon Havalimanı'ndaki karşılama töreni sonrası Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Çorakdere Mahallesi'ndeki Hasandere Camii'nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ve askeri törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı Bakan Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.