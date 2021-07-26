Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Bakımlı ve güçlü tırnakların sırrı ise düzenli olarak bakım yapmaktan geçer. Zaman bulamamak, bütçe ayıramamak gibi sebeplerle tırnak bakımınızı ihmal ediyorsanız evde de doğal çözümlerle güçlü ve bakımlı tırnaklara kavuşabilirsiniz.

¥ Tırnakları çok fazla törpülemek de tırnakların kırılmasına yol açabilir. Sıcak suda bekleyerek yumuşayan tırnaklara törpüyle nazikçe şekil vererek hasar görmesini engelleyebilirsiniz.

¥ Tırnak çevresinde oluşan kütiküllerin manikür makasıyla kesilmesi gerekiyor. Sıcak suda yumuşayan tırnak etlerinizi kolayca temizleyip, ardından nemlendirici sürebilirsiniz.

¥ Her ne kadar rengârenk ojeleri çok sevseniz bile sık sık sürülen ojeler tırnakta sararmalara sebep olur. Bu sebeple tırnaklarınızın hava alabilmesi için ojelerinizi 2-3 günde bir çıkarmalısınız.

SARARMANIN ÇARESİ MUTFAKTA SAKLI

Yeterli C ve D vitamini almamanızdan, hava aldırmamanızdan ya da sigara kullanımına bağlı olarak tırnaklarınız sararabilir. Ancak doğal çözümler sayesinde tırnaklarınızı olması gereken rengine döndürebilirsiniz.

¥ Limon: Salataların vazgeçilmezi limon tırnaklar için de doğal bir tedavi niteliğinde. Sararan tırnaklarınız için bir pamuk topunu limon suyuna batırın ve tırnaklarınıza 15 dakika boyunca yedirin. Sonra ılık suyla yıkayın. Bu doğal çözüm sararmaya çare olabileceği gibi tırnaklarınızın parlamasını da sağlayacaktır.

¥ Sirke: Sirke, ojeden kaynaklanan sararmayı beyazlatabileceği gibi sağlıklı ve güçlü tırnaklara ulaşmanızı da sağlayacaktır. Ilık su ile beyaz veya elma sirkesini karıştırıp ellerinizi bu karışımda bekletin ve kurulayın.

¥ Karbonat: Temizlikte de kullanılan karbonatı zeytinyağı ve limon suyuyla karıştırarak tırnaklarınızda 10-15 dakika bekletin. Bu karışımı düzenli uyguladığınızda tırnaklarınızdaki farkı göreceksiniz.

7 metre 33 santimetre: Dünyanın en uzun tırnaklarına sahip kişi 30 yıl sonra tırnaklarını kesti ABD, Houston'da, 2017’de 5,8 metre tırnak uzunluğuyla ‘dünyanın en uzun tırnaklarına’ sahip olarak Guinness Dünya Rekorlarına giren Ayanna Williams, 7,33 metre uzunluktayken tırnaklarını kesti. Williams, tırnaklarını kesmeden önce iki şişeden fazla oje kullandığını ve manikürünün 20 saat sürdüğünü belirtirken, "Tırnaklarım olsun veya olmasın, ben yine de kraliçe olacağım" dedi.