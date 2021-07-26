Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir sene önce seferleri durdurulan Doğu Ekspresi, geçtiğimiz günlerde yeniden yola çıktı. Vatandaşlar, Ankara'dan başlayarak Kars'a devam eden ve 24 saat süren masalsı yolculuğun tadını çıkarıyorlar.

Doğu Ekspresi Ankara'dan yola çıkarak Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'un ardından Kars'a ulaşıyor. Masalsı yoluculuğun ardından kente gelen vatandaşlar, soluğu Kars Kalesi'nin altında alıyor. Tarihi mekanları gezen vatandaşlar, daha sonra sokak sanatçılarının seslendirdiği yöresel Türklere eşlik diyor. Kafkas müziğine eşlik eden vatandaşlar Kafkas oyunu oynayarak eğleniyor.

TARİHİ YERLERİ GEZİYORLAR

Geceyi konakladıkları otellerde geçiren vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sırasıyla UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Kars Kalesi, Kafkas Harp Müzesi, Kars Kent Müzesi, Harakani Türbesi ve 12 Havariler Kilisesi’ni geziyor.

Kentte bulunan ve yöresel yemekler yaparak misafirlerine Kars’ın yöresel yemeklerini tatma imkanı sunan lokantalarda başta kaz olmak üzere yöresel yemeklerin tadına bakan vatandaşlar doyasıya yaşadıkları 3 günün sonunda Doğu Ekspresiyle Kars’tan ayrılıyor.

Doğu Ekspresi'yle masalsı yolculuk tekrar başladı Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Doğu Ekspresi'nin Kars-Ankara seferi yeniden başladı.

Doğu Ekspresi seferlere başlıyor Koronavirüs salgınından dolayı yaklaşık bir yıldır durdurulan Doğu Ekspresi seferleri 12 Temmuz'da yeniden başlıyor.