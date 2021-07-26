Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Delta mutasyonunun tüm dünyada hızla yayılması ile birlikte aşılama oranlarının yükselmesine rağmen vaka sayılarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Delta varyantı etrafımızdaki ülkelerde de hızlı bir şekilde hakim virüs oldu. Görünen o ki bizde de sonbahara kadar hakim virüs olacak gibi gözüküyor. Biz de hazırlığımızı ona göre yapacağız" dedi.

"YENİ YOL YÜRÜYÜŞÜMÜZDE BİR GÜCÜMÜZ VAR, O DA AŞI"

1,5 yıllık süreçte ülke olarak çok şey öğrendiğimizi belirten Yiyit, "Maske ve mesafenin bütün varyantlarda işe yaradığını öğrendik. Hep birlikte vakaları indirebildiğimizi gördük. Şimdi geldiğimiz bu kontrollü normalleşme döneminde de biraz özlediğimiz o hayata dönmenin getirisiyle birlikte, vakalarımız tekrar yukarı doğru yükselmeye başladı. Yeni yol yürüyüşümüzde bir gücümüz var, o da aşı" dedi.

"ELİMİZDEKİ EN ETKİLİ YÖNTEM TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK"

Aşının başta Alfa varyantı için kurgulandığını ve iki doz inaktif virüs aşısı ile bir doz mRNA aşısının yeterli gözüktüğünübelirten Yiyit, "Ama şu an geldiğimiz noktada hakim virüs Delta varyantı olmak üzere ve etrafımızdaki ülkelerde de hızlı bir şekilde hakim virüs oldu. Görünen o ki bizde de sonbahara kadar hakim virüs olacak gibi gözüküyor. Biz de hazırlığımızı ona göre yapacağız. Bir defa vatandaş olarak virüsün bulaşmasına müsaade ettiğimiz sürece o hayatımızdaki korkutucu yeri hep sabit kalacak. Bunu engellemek adına maske ve mesafe bizim olmazsa olmazımız. Diğer konu da eğer bu işten kalıcı kurtulmak istiyorsak artık elimizdeki en etkili yöntem toplumsal bağışıklık. Hepimiz aynı anda kovidi atlatamayacağımıza göre bunu suni bir yolla yapmak zorundayız. Onun yolu da aşı" ifadelerini kullandı.

"'AŞI OLDUK BU İŞ BİTTİ' DİYEMİYORUZ"

Yeni varyantın bir öncekinden biraz farklı olduğunu, daha hızlı bulaştığını aktaran Yiyit, "Unutmayalım bu aşılar bizi yüzde 90'lar gibi bir oranda koruyor ve yine maske ve mesafe yanımızda durmak zorunda. 'Aşı olduk bu iş bitti.' diyemiyoruz. Ne zaman bu iş bitti diyeceğiz? Toplumsal olarak hepimizi kurtaracak kadar çok kişi aşı olduğunda. Yani yüzde 70-80'lerin üzerinde hepimiz aşımızı olup o günleri gördüğümüzde belki 'Mesafeye artık ihtiyaç yok.' diyebiliriz ama şu an bunu diyemiyoruz. O yüzden de aşı olanların da kendi koruması lazım" dedi.

"VERİLER SONBAHARIN BİRAZ ZOR GEÇECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Prof. Dr. Yiyit, sağlıkçıların vakitlerini sayılar arttığında pandemi hastanelerinde, düştüğünde ise aşı odalarında geçirdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Vakaların çıkışı da inişi de maksimum çalışma ve efor kapasitesini sergileme zamanımız. Biz bundan erinmiyoruz yeter ki insanlar aşı olsun, biz bu dönemlerde 24 saat aşı odalarında beklemeye hazır bir durumdayız. Vatandaş da eğer üzerine düşeni yapmaya hazırsa biz güzel bir sonbahara 'merhaba' diyebiliriz. Ama şu anki veriler sonbahar ayının biraz zor geçeceğini söylüyor. Çünkü vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı. Vakalar artar, bunun hastaneye yansımaları öyle hemen olmaz. Yaklaşık bir 7-10 gün sonra hastane başvurularımız artmaya başlar. Sonra servis, yatış sayılarımız, arkasından yoğun bakım rakamlarımız, en son da ölüm rakamlarımız büyümeye başlar. Lütfen bu zincirleme giden ve sonu kötü biten yol gidişatını vatandaşımız baştan kessin. Yani bu vakaların artmasına izin vermesin, zincirin en önemli halkası olan en başını en başta kopartalım ki devamı gelmesin."

İngiltere'de yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildi İngiltere'de koronavirüsün yeni bir mutasyonu tespit edildiği ve yeni varyantın şu ana kadar 16 kişide görüldüğü açıklandı.

Bir ülkede daha Delta varyantı tespit edildi Meksika'da bir kişide yeni tip koronavirüsün Delta varyantının tespit edildiği açıklandı