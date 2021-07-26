Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Asarcık ilçesinde yaşanılan bir olay yürekleri ağza getirdi. 4 yaşındaki E.T.Y. balkonda oyun oynarken yanında kendisinden 5 yaş büyük ablası E.Y. geldi. Bir süre sonra 4 yaşındaki çocuk ablasını balkondan aşağı itti. Birinci kattan yere düşen kız, fındık ağacına çarptı. Böylelikle hızı yavaşladı ve ölümün eşiğinden döndü. Yaralanan E.Y. kaldırıldığı Asarcık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan düştü Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sadece kolunun kırıldığı belirlendi.



Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir çift balkonda halı silkelerken aşağı düşerek yaralandı.