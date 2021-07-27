Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Pamukova ilçesi Hayrettin Mahallesinde ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen 14 yaşındaki Semih Günay idaresindeki traktör kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan traktörün altında kalan genci görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcı incelemesi sonrasında Pamukova İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anne ve oğlunu kaza ayırdı Antalya’da servis minibüsünün motosiklete çarptığı trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Genç sürücü kaza yaptı, araç içinde sıkıştı Bolu’da, kontrolden çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarpan otomobildeki genç sürücü sıkıştığı yerde 1 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.