Korkunç olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. (56) ile eşi Selma Ö. (41) arasında telefon yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın şiddeti arttı ve öfkeli koca eline geçirdiği bıçağı karısına sapladı. 3 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
(Öldürülen Selma Ö.)
KATİK KOCA GÖZALTINDA
Sağlıkçılar kadının hayatını kaybettiğini belirlerken M.Ö. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelenin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
Cinayet zanlısı M.Ö.’nün Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
17 yaşındaki koca 16 yaşındaki karısını öldürdü Balıkesir’de 17 yaşındaki dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Karısını öldürdü ormana gömdü Almanya’nın Duisburg şehrinde üç ay evvel kaybolan Afgan asıllı Mine Ö. için soruşturma başlatan emniyet güçleri, çiftin komşularına yoğunlaştı.
Telefon yüzünden 3 çocuğunun anasını öldürdü
Malatya'da kadın cinayeti! Telefon yüzünden eşi ile tartışan adam 3 çocuğunun anasını bıçaklayarak öldürdü.
Korkunç olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. (56) ile eşi Selma Ö. (41) arasında telefon yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın şiddeti arttı ve öfkeli koca eline geçirdiği bıçağı karısına sapladı. 3 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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