Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ihbar üzerine bir otelin deposuna baskı paskın yaptı, operasyonda piyasa değeri 270 bin TL olan 1800 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve satın alma sorumluluğunu M.E.Ö isimli şahsın yaptığı bir otelin deposunda kaçak içki bulunduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek ilgili otelin deposunda yapılanoperasyonda 1800 litre sahte bandrollü içki tespit edilerek adli işlemlere başlanıldı.
MÜDÜR SERBEST KALDI
Bandrolsüz içkiler Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınırken, otelin satın alma müdürü M.E.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Dünyaca ünlü aktör Fethiye'de bir otelde ölü bulundu Türkiye aşığı olduğu bilinen dünyaca ünlü İskoçyalı aktör Mike Mitchell, Fethiye’de otel odasında ölü olarak bulundu.
Otelin adını değiştirince onlarca insan mağdur oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde aylar öncesinden yer ayırtıp ödemesini yapan onlarca tatilci, otelin ismini ve yönetimini değiştirmesiyle mağdur oldu.
Antalya'da bir otelin deposunda 1800 litre kaçak içki ele geçirildi
Antalya'da jandarma ihbar üzerine bir otelin deposuna baskın düzenledi, operasyonda 1800 litre kaçak içki ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ihbar üzerine bir otelin deposuna baskı paskın yaptı, operasyonda piyasa değeri 270 bin TL olan 1800 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Konaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve satın alma sorumluluğunu M.E.Ö isimli şahsın yaptığı bir otelin deposunda kaçak içki bulunduğu tespit edildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek ilgili otelin deposunda yapılanoperasyonda 1800 litre sahte bandrollü içki tespit edilerek adli işlemlere başlanıldı.
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