Hendek ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu’nun bağlantı yolunda otomobiliyle ilerleyen M.B.E, ters şeride daldı. Bunun üzerine karşı yönden gelen Recep A. idaresindeki servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı. Her iki araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araçlardan sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bursa'da can pazarı, 4 ölü 3 de yaralı var Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesi yaşanan kazada 2'si sürücü 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı.
TEM Otoyolu'nda can pazarı: 6 yaralı TEM Otoyolu'nda freni boşalan tırın seyir halinde bulunan araca çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı araçta bulunan gurbetçi aileden 6 kişi yaralandı.
Ters yönde giden sürücü dehşet saçtı
Sakarya'da bir sürücü ters şeride daldı, servis aracına çarptı. Kaza yerinde can pazarı yaşandı.
Hendek ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu’nun bağlantı yolunda otomobiliyle ilerleyen M.B.E, ters şeride daldı. Bunun üzerine karşı yönden gelen Recep A. idaresindeki servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı. Her iki araçta bulunan toplam 14 kişi yaralandı. Araçlardan sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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