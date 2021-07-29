Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İstanbul’da 31 Temmuz ile 2 Ağustos arasında gerçekten sıcaklıkların otuz beş derece civarına çıkması bekleniyor" diyen Demirhan "1929 yılından itibaren bakarsak temmuz ayında 38 derece sıcaklıklar görülmüş. Bu sebeple önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri de mevsim normallerinde" diye konuştu.

SADECE İSTANBUL DEĞİL, EGE VE AKDENİZ DE ETKİLENECEK

"Sıcaklıkların anormal olmaması bizim kendimizi korumayacak olmamız anlamına da gelmiyor" diyen Demirhan, nem değeri konusunda uyardı. Demirhan, "Bu değerler, hissedilen sıcaklık değeri de düşünüldüğünde bizim için tehlike arz ediyor. Ölçülen sıcaklığın üzerine nem de eklenince, sıcaklığı çok daha fazla hissediyoruz" dedi.

Demirhan, sözlerini şöyle sürdürdü: Nem değerleri en fazla yüzde 67’ye kadar çıkabilir. Hâliyle nem değeri yüzde 60’ların üzerine çıktığı zaman beklenen 35 derece sıcaklığı, 50 derece olarak düşünmek gerekir. Sadece İstanbul’da değil, Tekirdağ, Ege ve Akdeniz kesimleri de bundan etkilenecek. Kanada'da görülen 50 dereceye yakın sıcaklık değerleri iklim değişimiyle açıklanabilirken İstanbul’da beklenen yoğun sıcaklıklarda henüz bunu düşünmek için çok erken.

Bilim adamları uyarıyor: Öldüren sıcaklar artacak İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünden araştırmacıların yaptığı yeni bir çalışmaya göre ölümcül ısı dalgalarının görülme sıklığı 2050 yılına kadar yedi kat artacak.

Meteoroloji o illeri uyardı: Sıcaklık 8 derece artabilir Meteoroloji, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için sıcaklık uyarısında bulundu. Meteoroloji, bu illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini söyledi.