Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan yangın, bugün kent merkezinde etkili oluyor. Bugün akşam saatlerinde Aydıncık Belediyesi ile Devlet Hastanesi'nin hemen karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde etkili olan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı.

YANGIN EVLERİ SARDI

Bölgedeki insanlar polisler tarafından tahliye edilirken, yangın birçok evi sardı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ederken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye getirilerek, tedavi altına alınıyor.

Yangın çıkarma iddiası mahalleyi birbirine kattı Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup genç, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, jandarma ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Orman yangını çıkarmak için gelen 2 terörist yakalandı Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

Kozan'daki yangın kısmen kontrol altına alındı Türkiye'nin bir çok yerinde peş peşe orman yangınları çıktı. Korkutan yangınlardan biri de Adana'nın Kozan ilçesinde çıkmıştı az önce sevindiren bir haber geldi, yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi, işte detaylar...