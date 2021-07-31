Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci haber Adana'nın Kozan ilçesinden geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada otomobil sürücüsü Osman Ordu ile aynı araçta bulunan eşi Hatice Ordu (50), kızları Nurcan Ordu (21) ve yeğenleri Rabia (18) ile Meryem (16) hayatlarını kaybetti.

Öte yandan minibüs sürücüsü Halil Kayabaşı (29) ağır yaralandı. Yaralı sürücü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kozan-Feke karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma ve savcı olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar ise çekiciler ile yol kenarına alındı.

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