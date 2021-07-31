Ziyanlar Mahallesi mevkiinde Eşme-Alaşehir istikametine doğru seyir halinde olan M.A. (50) yönetimindeki dolgu malzemesi yüklü tırın bir anda frenleri boşaldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kontrolden çıkan tır şarampole uçtu. Kazada sürücü M.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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