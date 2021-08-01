Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların giderek ısınması nedeniyle İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde görülen çekirgeler, halkı tedirgin ediyor.

"BU KADAR BÜYÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Vatandaşlardan Hatun Kömürcü, kapıyı açıp içeri girdiklerinde oldukça büyük bir çekirge gördüklerini söyledi. İstanbul'da bu büyüklükte bir çekirgenin dikkatini çektiğini ve örtüyle alıp dışarı attığını ifade eden Kömürcü, "Sonraki akşam buraya, parka geldik ve parkta da aynı şekilde var. Bayağı çok var. İnsan ister istemez ürküyor. Memleketimde gördüm ama bu kadar büyüğünü görmedim. Bunlar daha da büyük. Buralarda, yerlerde adım başı çekirge var" dedi.

"İNSAN İSTER İSTEMEZ İRKİLİYOR"

Çocukların çekirgeyi ilk gördüğünde endişe ettiğini belirten Kömürcü, "İnsan evde görünce ister istemez irkiliyor. Çekirgeyi evimizde gördüğümüzde endişe ettik, çocuklar da endişelendi" dedi.

Sait Kömürcü de evde büyük bir çekirge gördüğünü, ardından parkta da çok sayıda çekirgeyle karşılaştığını ifade etti.

Muşlu çiftçilerin çekirge korkusu Muş’un yüksek kesimlerinde çekirgeler sürü halinde gezerken, çiftçiler de çekirgelerin ovadaki tarlalarına ulaşmasından endişeli.

Bu da etçil çekirge! Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünde bulunan etçil çekirge görenleri şaşırttı.