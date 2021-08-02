Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinin yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Yağışların Van ve Hakkari illerinin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SEL UYARISI YAPILDI

Yağışların Van ve Hakkari’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.