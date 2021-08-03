Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.56'da ve 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 45,62 kilometre olarak ölçüldü. Açıklamada ayrıca deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.
Muğla'da gece yarısı 4,1 büyüklüğünde deprem
03.08.2021 - 05:51 | Son Güncelleme: 03.08.2021 - 05:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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798544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/798544.aspx
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