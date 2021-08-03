Son yangın haberi Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden geldi. Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki Kölederesi mevkiinde ormanlık alanda saat 18.00 sularında çıkan yangın hızla ilerliyor. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bakan Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı Sağlık Bakanı Koca, orman yangınlarına ilişkin verdiği bilgilerde, yangından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
147 yangın kontrol altına alındı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye genelinde çıkan 156 yangının 147'sinin kontrol altına alındığını açıkladı.
Balıkesir Savaştepe'de orman yangını çıktı
Türkiye bir haftadır orman yangınları ile mücadele ederken bir üzen haber de Balıkesir Savaştepe'den geldi. Çıkan yangının hızla ilerlediği öğrenildi.
Son yangın haberi Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden geldi. Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki Kölederesi mevkiinde ormanlık alanda saat 18.00 sularında çıkan yangın hızla ilerliyor. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arasöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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