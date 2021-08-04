Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Plaja ulaşım yolu yapılırken, plajın girişine de tak konuldu. Yol ve kaldırımlara kilit taşı uygulaması gerçekleştirildi. Ayrıca plaj yoluna palmiye ağaçları dikildi ve çevre düzenlemesi ile yeşillendirilmesi gerçekleştirildi. 5 bin metrekarelik alana sahip halk plajında daha önce deniz içeri çekilerek yapay bir havuz oluşturulmuştu, vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için doğal bir dalgakıran yapılmıştı.

Plajlara ücretli giriş yasalara aykırı! Yaz ayları ile beraber yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan sahillerde bazı işletmeler vatandaşlardan plaj kullanım ücreti talep ediyor. Sadece denizi kullanmak isteyen vatandaşlardan işgaliye bedeli alınması Kıyı Kanunu'na göre de resmen yasak.

Marmaris'e beş yıldızlı otel konforunda halk plajı Muğla Marmaris'in meşhur meşhur İçmeler Mahallesi'ne halk plajı yapıldı. Plaj, 5 yıldızlı otel konforunda ve ücretsiz.