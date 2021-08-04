Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir üniversitenin şantiyesinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında, kaynaktan çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Ankara’nın çeşitli bölgelerinden görülebilen yoğun siyah dumanların oluştuğu yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Çıkan yangında 3 inşaat işçisi dumandan etkilenirken ilk müdahaleleri olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. Ayrıca emniyet ekipleri olay yerini şerit çekerek güvence altına alırken, 112 ambulans ekipleri de herhangi bir sağlık problemi olmasına karşın hazır bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaca, “Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaat malzemelerinin yandığına dair gelen ihbarlar üzerine Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Yangın söndürme ekipmanlarındaki fahiş fiyata inceleme Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son zamanlarda yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını belirterek, fırsatçıların cezalandırılacağını ifade etti.