Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor, yangınla mücadele tüm hızılı ile devam ederken haberler gelmeye devam ediyor. Karabük'te arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda bir yangın başladığı öğrenildi.
ÇOK SAYIDA EKİBİN MÜDAHALESİ VAR
Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan arıtma tesisinin karşısındaki ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın için Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz ve 2 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan yanan ormanlık alanda 2017 yılında da yangın meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldüğü ortaya çıktı.
Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.
Beykoz’da korkutan orman yangını Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.