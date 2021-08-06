Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü. Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker’in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Eker’in dedesi Zühtü Erdoğan, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, ölüm raporunda ölüm saatinin 21.30 olarak yazıldığını, Eker’in 9 saat boyunca yürümüş olabileceğini açıkladı.



Eker’in sosyal bir çocuk olduğunu ifade eden dede Erdoğan, “Şakacıydı, espriliydi. Arkadaşlık edinmede bir sıkıntı yaşamazdı. Herkesle de rahatla konuşurdu. Çok iyi yetişmiş bir çocuktu kısaca” dedi.

Civarda bulunan insanlarla konuşmaya cesaret edip edemediği sorusuna yanıtlayan dede Erdoğan, derelerin olduğu yerde bir-iki saat boyunca kimsenin olmadığını belirterek, “Dereye girişteki köpeklerle olan rastlantısı. Köpekten çok korkuyordu. İrade dışı yaptığı hareketler onu gösteriyor. Dolaşma neticesinde de iradesini kaybetmiş olabilir. O şekilde devam etmiş gitmiş” diye konuştu.

“9 SAAT BOYUNCA YÜRÜMÜŞ”

Ölüm raporunda ölüm saatinin 21.30 olması üzerine konuşan dede Erdoğan şunları söyledi:

“Bulunduğu yere gittikten sonra demek ki gücü de kalmıyor artık. Düşmüş hatta düştüğü yerde dönmüş sağa sola. Çünkü cebindeki telefonu yan tarafa düşmüştü. Sonra yüzü yere gelir şekilde yere kapanmış. Ardından da 21.30’da da ölmüş. İki gün güneşin altında kalmış. Biz ayrı bir yerde arama yaptık. Oradan uzak bir yerde. Ama o gün gece sabaha kadar o bölgeyi aradık ama o kadar ileriye gitmedik. Gidemez dedik yani oralara. Sonra helikopterin üstünden geçişi falan termal görüntüleri herhalde vücut sıcaklığından alırmış. Termal kameradan da görüntü alamadık.”

“KİMSEYE BİR ŞEY SORMAMIŞ”

Onur’un 9 saat boyunca yürüdüğünü dile getiren dede Erdoğan “Artık takati kalmamış. Mesela bir saat önce düşmüş olabilir. Hemen ölmez tabii. Darbe yok bir şey yok. Ona göre de bir çıksın bakalım rapor. Oksijen gitmeyince de vefat etmiş” ifadelerine yer verdi.



Ölüm sebebinin köpeklerden korkması üzerine iradesini kaybetmesi sonucu olduğunu aktaran dede Erdoğan, “Köpekten çok korkardı. İradesi olsaydı, oradan geçerken bir sürü çiftlik var. O gün de kurban kesiliyordu, kalabalıktı orası. Onun yanından yürümüş geçmiş. Biz orayı dolaştık sonradan, demek ki kimseye bir şey sormamış ama Onur esasında sorabilecek kapasitede bir çocuk. Yardım ister. Okuldayken Ankara’ya gelişlerinde Kırıkkale’de arkadaşları anlattı bana. Araçları durdurup biner gelirmiş. Öyle çekingen bir çocuk değil yani. Demek ki irade dışı hareket etti” dedi.

Onur Eker’in dışarıda 9 saat boyunca bilinçsiz bir şekilde yürüdüğünü belirten dede Erdoğan şöyle devam etti:

“9 saat yürümüş hiç kimseye bir şey sormadan. Öyle diyor tıptaki arkadaşlar. Çünkü bilinç olmadan yürüyor. Onun ancak birisi tanıyıp rastlayacaktı, tutacaktı. Gören olmuştur belki ama ortaya çıkmadı. Öyle olsa da genç bir adam yürüyor derler. Çünkü bölge kalabalık, onun yürüdüğü yerlerde çiftlikler var, kurban kesilmiş. O boşlukta yürümüş gitmiş. Ora da böyle hafif yeşillik rampa bir yer. Etrafında da ağaçlar var. Bu demek ki düştü oraya veya yoruldu kaldı. Ardından da takati kesildi. Güneşte sabaha kadar kaldı orada. Sonrasında iki gece üç gün boyunca güneşte kalıyor.”

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