Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 17.00 sıralarında Gökbel Dağı eteklerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 4 bin nüfuslu yerleşim birimi Akçaova'daki mahallelere ilerleyişini sürdürmeye başladı. Vatandaşların tedirgin bekleyişleri sürerken alevlerin tehdit ettiği Altınabat ve Sarıköy Mahalleleri tahliye edildi.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Yangın bölgesi drone ile görüntülenirken, alevlerin büyüklüğü ve geceyi aydınlattığı görüldü.

Orman yangınlarıyla mücadelede son durum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat'taki orman yangınlarında son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yanan bölgelerin ağaçlandırılacağını belirterek, "1 yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve akciğerlerimiz ormanlarımızı korumak için cansiparine mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına ilişkin umutlandıran açıklama Çıkan orman yangınları sonra kul olan ağaçlara yönelik açıklama yapan Prof Dr. Dirik, doğanın kendini yenileme gücünün olduğunu söyleyerek, umutlu olunması gerektiğini belirtti.