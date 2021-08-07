Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat’taki orman yangınlarına müdahalede bulunan 14 yıllık arazöz operatörü Özgür Şimşek, sergilediği kahramanca davranışla yürekleri fethetti. Alevlerin arasında kalan iki çocuk babası Şimşek, komuta merkezinin “Aracı bırak. Hemen oradan uzaklaş” emrini dinlemeyip arazözünün başından ayrılmadı. Bir süre sonra gelen havadan ve karadan destekle kahraman işçi kurtarıldı. Aracı da zarar görmeden bölgeden çıkarıldı. O anları anlatan Şimşek, şunları söyledi: Olay Kızılcadağ, Kopan mevkiinde yaşandı. Yanan bir kütük önümüze yuvarlandı. Kendimizi ateşin içinde bulduk. Yollar kapandı. Amirlerim bölgeden ayrılmam için anons yaptı. 80 milyonun hakkı bulunan, vatandaşımızın vergisiyle alınan arazözü öyle bırakamazdım. İtiraz ettim. Emre itaat etmemiş oldum ama sonuçta aracı kurtardım. Ölebilir miydim? Evet, ama sonuçta bu bir savaş. Savaşta canınızı ortaya koyarsınız. Ben bir risk aldım ve başardım. Bu araç benim çocuğum, arkadaşım, dostum gibi. Bu da bizim savaşımız, orman kalemiz, cephemiz. Morali bozulmasın diye eşime bahsetmemiştim. İstirahate çekildiğimde sabah eşimin telefondaki hıçkırık sesiyle uyandım. Televizyondan görmüş. Evde herkes ağlıyordu. 'Ağlamayın dik durun, bugün olmazsa yarın olabilir, dedim.

TELSİZ ANONSLARI ŞÖYLE:

Yangın yönetim merkezi: Acil olarak S-30’un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor. Araç yanacak arkadaş var içinde.

Yangın yönetim merkezinin Özgür’e anonsu: Tehlikedeysen aracı terk et. Helikopter gelecek su atacak!

Özgür: Onlar gelmeden gitmem ben buradan, helikopter gelsin su atsın.

Yangın yönetim merkezi: Özgür helikopter geliyor... Sen aracı terk et. Boşalt. Güvenli bölgeye kaç.

Özgür: Ben anlamam ağabey güvenli bölgeden. Bunda 80 milyonun hakkı var. Ben bunu bırakmam son dakikaya kadar.

AK Partili Köse yangına karşı verdiği mücadeleyi anlattı “Yanan noktaları tespit edip uçak ve helikopterlere koordinat gönderiyoruz. Belirli yerlerde ağaçları kesip yangına set çekiyoruz.”

YARALARINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangın bölgelerine destek ekip yolladı. Muğla Milâs’taki mücadelede yer alan itfaiye eri Ali Erim, ayağından yaralandı. Yere oturan Erim, kendi tedavisini kendi yaptı. Ayağındaki yarayı sargı bezi ile saran itfaiye eri, daha sonra ayağa kalkıp yeniden alevlerin arasına daldı. Bu davranışı takdir topladı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİLER

Muğla Köyceğiz’deki orman yangınıyla mücadelede gönüllü olarak yer alan vatandaşlardan Mustafa Özcan (21), arazöz hortumu taşıdığı sırada kayalıklardan düşerek ayağını, şehit polis eşi Yıldız Kuloğlu (53) da kovayla su götürürken düşerek kolunu kırdı. İkisi de hastanede tedavi altına alındı. Özcan “Ben oraya faydam olsun diye gittim ama zararım oldu. Vatanım yanarken burada yatağa bağlı olmak çok zoruma gidiyor. Ayağım iyileştikten sonra kaldığım yerden yardıma devam edeceğim” derken Kuloğlu “Yangını duyunca koştuk. Kolum kırıldı ama alevler söndü” ifadelerini kullandı.

ÇEKİRGEYE HAYAT SUYU

Isparta Sütçüler ilçesindeki yangına müdahale eden Mehmet Çakıllı, bu sırada susayan bir çekirgeye şişenin kapağı ile su içirdi. O sırada çekilen görüntüler göz yaşarttı.

BİZİM SIRTIMIZ YERE GELMEZ

Antalya Akseki’ye bağlı Güçlüköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında duygulandıran bir olay yaşandı. Kızı orman mühendisi olan üç çocuk annesi Durdu Özkaynak (57), belediyeden yapılan yangın anonsları sonrası çantasını erzakla doldurdu. Ardından alevlerin olduğu alana gitti. Burada yangınla mücadele eden ekiplere yiyecek ve içecek ikram etti. Sadece bununla da kalmayıp elindeki tırmıkla söndürme çalışmalarına destek verdi. Onun bu davranışı bütün herkesten takdir topladı, “Bizim sırtımız yere gelmez” yorumları yapıldı. O anları anlatan Özkaynak “Anons yapıldığı sırada bahçedeydim. Domates, buzlu su, reçel elime ne geçtiyse çantama attım. Bir arabaya atlayıp yangın bölgesine gittim” dedi.



Orman yangınlarıyla mücadelede son durum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat'taki orman yangınlarında son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yanan bölgelerin ağaçlandırılacağını belirterek, "1 yıl içerisinde inşallah tüm alanımızı ağaçlandıracağız ve akciğerlerimiz ormanlarımızı korumak için cansiparine mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına ilişkin umutlandıran açıklama Çıkan orman yangınları sonra kul olan ağaçlara yönelik açıklama yapan Prof Dr. Dirik, doğanın kendini yenileme gücünün olduğunu söyleyerek, umutlu olunması gerektiğini belirtti.

