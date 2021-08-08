47 yaşındaki Erdem Çakır yönetimindeki 06 FP 1448 otomobil, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkisinde kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine sonra ise yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 2 DE YARALI VAR
Feci kazada sürücü ile yanında bulunan ve kızı olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Zeynep Çakır yaralandı. Öte yandan arabada bulunan Huriye Çakır (40) ise hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Balıkesir'de bu sabah meydana gelen feci kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.
Tekirdağ'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Tekirdağ Malkara'da meydana gelen 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.