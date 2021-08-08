Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlık yanında meydana geldi. Hayvan satışı yapan iki kişi arasında 3 direk ile kapatılan alan yüzünden tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü.



Tarafların silah çekmesiyle beraberinde kurşunların isabeti olan 30 yaşındaki Veysi Kaya ve Y.T. isimli 68 yaşındaki kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan Veysi Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı kadının tedavisi ise devam ediyor.



Olayla ilgili geniş çapta inceleme yapan güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için operasyon başlattı. Öte yandan iki aile arasında güvenlik güçleri etten duvar örerek yeni bir kavgaya engel olmaya çalıştı.