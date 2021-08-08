İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde Muhammed Bodur'a ait evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kapısını kırıp girdikleri evde hareketsiz bulunan Muhammed Bodur'un öldüğünü belirledi. Muhammed Bodur'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anne ve kız evinde ölü bulundu Antalya’nın Kepez ilçesinde yakınlarının haber alamadığı anne ve kızının evlerinin farklı odalarında cansız bedenleri bulundu.
Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yürüyüş yapmak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız, ormanlık alanda iple ağaca asılı olarak bulundu.
Yalnız yaşadığı evden cesedi çıkarıldı
Hatay'ın kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar edilen adrese gelen polisler yalnız yaşadığı öğrenilen adamın cesedini buldu.
İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde Muhammed Bodur'a ait evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kapısını kırıp girdikleri evde hareketsiz bulunan Muhammed Bodur'un öldüğünü belirledi. Muhammed Bodur'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler : hatay,ölü bulundu,haberler,