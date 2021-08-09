Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her sabah günün ilk ışıkları ile bölgedeki yangın bölgelerine ilişkin detaylı rapor sunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri devam eden yangınlara ilişkin raporunda; “Milas yangınında Yeniköy hattında tütmeler vardı. Sabah ilk gelen görüntülerde hava araçları karadan ulaşımı olmayan bu noktalara sabahın ilk ışıkları ile beraber yoğun bir şekilde su attılar ve atmaya devam ediyorlar.

38 HELİKOPTER VE 4 UÇAK GÖREV YAPIYOR

Muğla merkez yılanlı bölgesinde devam eden yangının Şenyayla köyü ve Yılanlı’ya doğru olan hatlarında tütmeler devam ediyor. hava araçları bu noktalara su atıyor

Yatağan Hacıveliler köyünde başlayan daha sonra Çin'e istikametine geçen ve 2 ilçe sınırında etkili olan yangında tütmeler devam ediyor. Köyceğiz yangı Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda yanmalar devam ediyor. Yangın şu an itibariyle özellikle Şeytan Deresi Kanyonu olarak bilinen bölgede devam ediyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız hava araçları bu bölgelere müdahale ediyor. Muğla bölgesindeki yangınlar için bugün 38 helikopter ve 4 uçak görev yapıyor” denildi

Dalaman’daki yangın kontrol altına alındı Muğla'da günlerdir devam eden orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla’dan bir yangın haberi de Dalaman’dan geldi. Havalimanı’na yakın bir noktada başlayan yangın, havadan yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangınların faturası 5,5 milyar TL Türkiye’de orman yangınları hızla kontrol altına alınırken, tahribatın maddi boyutu da yavaş yavaş belli olmaya başladı.