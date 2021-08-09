Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul yolu Kamaradere mevkisinde B.D. idaresindeki 59 J 3072 plakalı minibüs ile Nursel Yeşildağ'ın kullandığı 34 ZS 6704 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Nursel Yeşildağ (60) ile yanındaki Muhsin Yeşildağ (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü B.D. ile aynı araçta bulunan Arif S., Hüseyin İ. ve Nurettin Ü. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Samsun'da feci kaza, ölü ve yaralılar var Samsun'da meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Türbeden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı İzmir'de türbe ziyareti yapan vatandaşları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ölen ve yaraşananların olduğu öğrenildi.

Balıkesir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Balıkesir'de bu sabah meydana gelen feci kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.