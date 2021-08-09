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Bakanlıktan Eda Nur Kaplan açıklaması
09.08.2021 - 12:05 | Son Güncelleme: 09.08.2021 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız."
Kaynak: İHA
Etiketler : eda nur kaplan,
799258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/799258.aspx
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