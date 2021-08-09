Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor



KAŞ YANIYOR

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MENTEŞE'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınlarından çoğu, mahalleleri tehdit etmeden kontrol altına alındı.

Kozağaç ve İkizce mahallelerindeki ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangınlara, 4 uçak, 38 helikopter, 40 arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile müdahale edildi.

Binin üzerinde orman işçisinin görev yaptığı bölgede, orman yangınlarının büyük çoğunluğu havadan ve karadan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınabildi.

Birkaç yerde devam eden küçük çaplı yangına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kozağaç Muhtarı Kadir Gümüş, Kavaklıdere ilçesinde başlayan orman yangının rüzgarın etkisiyle üç saatte mahallelere yaklaştığını anlattı.

ALEVLERİN EVE ULAŞMAMASI İÇİN BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Hayatında böyle büyük bir yangın görmediğini aktaran Gümüş, "Yangının hemen ardından devletin bütün birimleri, valilik, belediyeler ve tüm kurumlar buraya geldi. Devletimizin gücünü hissettik. Allah hepsinden razı olsun. Tüm imkanlar, alevlerin evlere ulaşmaması için seferber edildi ve burayı koruduk." dedi.

Gümüş, yangının kontrol altına alınmasıyla hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

İkizce Mahallesi Muhtarı Fatih Çakı ise yangının birkaç gün mahallelerini tehdit ettiğini söyledi.

Yangına yoğun ve özveriyle müdahale edildiğini anlatan Çakı, mahallelerdeki vatandaşların ekiplere yardımcı olduğunu dile getirdi.

Devletin tüm birimleriyle destek olduğunu vurgulayan Çakı, "Devletimiz tam anlamıyla bize destek verdi. Şu anda helikopterlerle sürekli soğutma yapılıyor." dedi.

Marmaris’te yangınlar son buldu, turistler tatiline devam etti ​Turizm kenti Marmaris’te orman yangınlarının son bulmasıyla hayat normale döndü. Yardım için çok fazla telefon aldığı aktaran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Tatil için Marmaris ve Bodrum gibi bölgelerin tercih edilmesi yapılabilecek en büyük yardımdır. Kentimiz tamamen güvenlidir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu yangınların son durumu açıkladı Katıldğı AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısında Antalya bölgesinde yangınların son durumu hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin ya da vatandaşlarımızın uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.