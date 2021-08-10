Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RBirçok usta ve işçinin çalıştığı proje tamamlandığında 29 metrelik devasa çay bardağı hem Rize’nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması sebebiyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek. Dev çay bardağının içerisinde ve etrafında ise yöresel ürünlerin satışının olabileceği dükkânlar yer alacak.

EYLÜLDE BİTMİŞ OLACAK

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan “Nasip olursa eylülde Çay Çarşısı bitmiş olacak. Hem bölge insanımızın hem buraya gelecek turist insanları ağırlayacağız. İçerisinde 13D sistem dediğimiz yani 13 duyumuza hitap eden bir sinema sistemi olacak. Sinema dediğimiz, film falan değil topraktan bardağa olan sürecini, tarihini, Türkiye’deki açılımını, bize duygularla ve duyularla anlatacak bir sistem olacak. Bu şekilde çayın serüvenini nakşedeceğiz insanlara. Demlenme kısmına gelene kadar kokusuyla birlikte her şeyi hissedecekler" dedi.

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı Rize'de başlayan sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu çay bahçesinde mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.