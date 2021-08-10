Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya Güzelyalı'da balıkçıların kaçak attıkları ağlara takılan yunus balığı sahile vurdu. Vatandaşlar polise "ağlara bir insan takıldı" ihbarında bulundu.

Hemen harekete geçen Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polis Ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri ağlara takılan ve insan sanılan yunus balığını ağlardan çıkarttı. Vatandaşlar ağlara takılanın insan değil de yunus balığı olduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

ÖLÜ YUNUS İLGİ ODAĞI OLDU

Sahile çıkartılan ölü yunus balığı vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar balıkla fotoğraf çekmek için bir biriyle yarıştı. Sahile vuran balık Mudanya Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından sahilden alınarak uygun bir noktaya gömüldü.

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