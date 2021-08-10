Başkent'te kendisine cinsel istismar uygulandığını iddia edip bir binanın 15’inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ın, intihar etmeden önce önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu Yusuf G. yakalanarak gözaltına alındı.
İntihar eden Eda Nur’un polise verdiği ifade ortaya çıktı Ankara’da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek 15. kattan atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı. Eda Nur'un verdiği ifadede alkollü olduğu için tacize karşı koyamadığını belirttiği ortaya çıktı.
Bakanlıktan Eda Nur Kaplan açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.