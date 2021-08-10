Çankaya’da bir binanın 15’inci katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Yusuf G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
ADLİ KONTROL KARARI
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G.'ye çıkarıldığı mahkemece hakkında "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol kararı verildi.
Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı Ankara'da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
Bakanlıktan Eda Nur Kaplan açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.
NE OLMUŞTU?
18 yaşındaki Eda Nur Kaplan Ankara'da bir binanın 15'inci katından atlayarak intihar etmişti.
Eda Nur Kaplan'ın, olay gecesi polis merkezine verdiği ifadesi ortaya çıkmıştı.
Kaplan ifadesinde, bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra Yusuf G.'nin tecavüz ettiğini söylemişti.