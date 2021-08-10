Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde 19.00 sularında acı bir olay yaşandı. İddiaya göre mahallede ikamet eden İ.K, arkasında yem karma makinesi bağlı olan traktörünü evinin bahçesine park etmek istedi. Sürücü, geri geri gelirken oyun oynayan bir yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Himeydi’nin üzerinden geçti. Durumu fark eden şahıs, aracı durdurdu, sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden çocuğun ailesinin İ.K'nın yanında çoban olarak çalıştığı öğrenildi. Sürücü gözaltına alındı.

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti Adıyaman’da devrilen traktörün altında kalan çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarla yolunda dehşet: İki küçük kardeşini traktörle ezdi Sakarya'da yaşanılan bir görünmez kaza yürekleri dağladı. dört yaşındaki küçük çocuk, ağabeyinin kullandığı kepçenin altında can verdi.

İzinsiz kullandığı traktör sonu oldu Sakarya'da 14 yaşındaki genç, ailesinden izinsiz olarak kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaparak hayatını kaybetti.